20:02, 21 ноября 2025Экономика

Разрушения после землетрясения в Бангладеш оценили

Землетрясение в Дакке унесло жизни семи человек
Виктория Клабукова

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В Дакке, столице Бангладеш, мощное землетрясение унесло жизни по меньшей мере семи человек. О последствиях стихийного бедствия пишет South China Morning Post.

Среди жертв, по информации местных властей, есть двое детей. Большинство из тех, кого не удалось спасти, были найдены под завалами. Как прежде сообщали в правоохранительных органах, три человека не выжили после обрушения перил с крыши шестиэтажного здания в Косаитулли. Еще десять человек, по сведениям Daily Star, оказались ранены обломками кирпичного ограждения с высоты восьми этажей. Кирпичи повалились на пешеходов и стоящий неподалеку мясной магазин. Кроме того, на фоне землетрясения в городе загорелся один из жилых домов.

Землетрясение произошло в пятницу, 21 ноября. Его магнитуда достигла 5,5. Эпицентр сейсмотолчков располагался в 23 километрах к юго-востоку от города Тонги, а очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в том числе на востоке Индии.

