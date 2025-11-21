Интернет и СМИ
Прикованный к инвалидной коляске ведущий в прямом эфире пожаловался на деликатную проблему

Прикованный к коляске ведущий Холмс заявил, что не может терпеть позывы в туалет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Justin Goff Photos / Getty Images

Ирландский ведущий Эймон Холмс, прикованный к инвалидной коляске, в прямом эфире канала GB News пожаловался на деликатную проблему и столкнулся с непониманием со стороны продюсера. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире ведущий комментировал инцидент c политиком, бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном, который справил нужду на улице в Лондоне. «Что оставалось делать ему в такой ситуации? Постучать в чью-нибудь дверь и спросить: "Не позволите ли мне сходить в туалет в вашем доме?" Большинство людей ответят: "Какая наглость, я вас не пущу"», — заступился Холмс за дипломата.

Ведущий также заявил, что из-за проблем со здоровьем не может терпеть позывы в туалет. В ответ его попросили перейти к следующей теме. «Продюсер в ухе сказал мне перейти к следующему блоку — раздаче подарков. Очевидно, его не интересует моя дилемма», — посетовал Холмс.

Ранее Холмс рассказал о своей повседневной жизни. По словам ведущего, у него есть сиделки, которые помогают ему одеваться.

Проблемы со здоровьем у Холмса начались в 2021 году, когда он перенес неудачную операцию на позвоночнике. В результате ведущий оказался прикован к инвалидной коляске.

