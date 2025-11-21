Экс-сотрудник СБУ допустил выдачу Миндича Израилем

Экс-сотрудник СБУ заявил, что Израиль может выдать Миндича под давлением США

Израиль может выдать Украине бизнесмена Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале. Такой исход допустил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

«Я не уверен, что это спасет его от уголовного преследования, потому что Израиль тоже плотно завязан на США и, в случае если США будут раскручивать этот коррупционный скандал, то могут его выдать правосудию США», — подчеркнул он.

Прозоров отметил, что единственным выходом для Миндича является оглашение фамилий всех украинских чиновников, которые участвовали в коррупционной схеме, раскрытой Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) 10 ноября. Бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, уличили в организации коррупционной схемы в секторе энергетики.

Согласно официальному документу НАБУ, связи Миндича с высокопоставленными лицами Украины, в том числе с самим Зеленским, позволили ему беспрепятственно получать выгоду с коррупционных схем. Как утверждает ведомство, бизнесмен получил контроль над финансовыми потоками в энергетике.