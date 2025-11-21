ЕС проигнорировал мирные инициативы США в вопросе российских активов

Guardian: ЕК будет работать над изъятием активов РФ, несмотря на план США

Европейская комиссия (ЕК) будет и дальше работать над вопросом об изъятии замороженных активов России, несмотря на план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает The Guardian.

«В Брюсселе мы также получили подтверждение от Европейской комиссии, что ее работа над замороженными российскими активами будет продолжена, независимо от мирных переговоров, возглавляемых США», — говорится в материале.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что мирный план США по Украине вызовет недовольство стран Евросоюза, но на данный момент у сторонников продолжения конфликта недостаточно сильные позиции для того, чтобы помешать этому варианту урегулирования.