Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 21 ноября 2025Мир

ЕС проигнорировал мирные инициативы США в вопросе российских активов

Guardian: ЕК будет работать над изъятием активов РФ, несмотря на план США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) будет и дальше работать над вопросом об изъятии замороженных активов России, несмотря на план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает The Guardian.

«В Брюсселе мы также получили подтверждение от Европейской комиссии, что ее работа над замороженными российскими активами будет продолжена, независимо от мирных переговоров, возглавляемых США», — говорится в материале.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что мирный план США по Украине вызовет недовольство стран Евросоюза, но на данный момент у сторонников продолжения конфликта недостаточно сильные позиции для того, чтобы помешать этому варианту урегулирования.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости