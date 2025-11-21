Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:03, 21 ноября 2025Путешествия

Эвакуация почти сотни пассажиров с тонущего парома попала на видео

The Sun: 92 пассажира эвакуировали в Таиланде из-за дыры в пароме
Елизавета Гринберг (редактор)

Эвакуация почти сотни туристов с тонущего туристического парома в Таиланде попала на видео. Его опубликовало издание The Sun.

На кадрах видно, как к судну поплыла другая лодка для проведения эвакуации. На видео также заметно, что море в районе происшествия неспокойное. Сообщается, что удар волны сломал корпус парома, из-за чего внутрь хлынула вода, и лодка начала тонуть недалеко от берега.

На сигнал бедствия отреагировал командный центр морского правоприменения Таиланда. Уточняется, что спасти удалось всех 92 находившихся на борту туристов и весь экипаж из пяти человек.

Ранее экипаж престижного круизного лайнера спас терпящих бедствие в Юкатанском проливе людей. По наблюдениям очевидца, судно, на котором находилось всего 10 человек, могло вскоре уйти под воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Похищавший нянь Богородский маньяк называл себя великим

    Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с квартирой

    Российская супермодель обнажила грудь для иностранного глянца

    Все функции Windows 11 сломались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости