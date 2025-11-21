Эвакуация почти сотни пассажиров с тонущего парома попала на видео

Эвакуация почти сотни туристов с тонущего туристического парома в Таиланде попала на видео. Его опубликовало издание The Sun.

На кадрах видно, как к судну поплыла другая лодка для проведения эвакуации. На видео также заметно, что море в районе происшествия неспокойное. Сообщается, что удар волны сломал корпус парома, из-за чего внутрь хлынула вода, и лодка начала тонуть недалеко от берега.

На сигнал бедствия отреагировал командный центр морского правоприменения Таиланда. Уточняется, что спасти удалось всех 92 находившихся на борту туристов и весь экипаж из пяти человек.

