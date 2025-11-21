В России высказались об участии Европы в переговорах по Украине

Депутат Журова допустила участие Европы в переговорах по Украине

Проводить саммит по Украине без участия Европы, наверное, было бы неправильно, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о желании трех европейских стран (Франции, ФРГ и Великобритании) участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Когда [президент России] Владимир Владимирович [Путин] с [президентом США Дональдом] Трампом встретились, у меня было понимание, что, в принципе, представитель европейской стороны один все-таки, принятый ими консолидированно и согласованно, должен участвовать, а если это будет три-четыре-пять — это вообще никуда не годится», — высказалась депутат.

Парламентарий полагает, что проводить саммит без участия Европы было бы неправильно, так как она активно финансирует и поддерживает Украину.

«Хотя эксперты-коллеги мне говорили, с какой стати она должна быть, ладно, Америка — это медиатор, а Европа-то здесь при чем? Когда разговор шел про саммит, я говорила так: формат Путин-Зеленский, формат Путин-Зеленский-Трамп и, видимо, третий формат — это уже с представителем Европы, а не с тремя представителями», — поделилась Журова.

Спикер допустила участие трех представителей Европы в случае, если это станет единственным условием для того, чтобы саммит состоялся.

«Но тогда нам надо понимать, что после такой встречи будет большой прогресс, а не приведет это к еще большим проблемам и к базару», — заключила она.

Ранее CNN со ссылкой на европейского дипломата сообщало о том, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох.

