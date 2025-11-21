Интернет и СМИ
Гоблин похвалил одну особенность США

Блогер Пучков заявил, что в США готовят самые вкусные стейки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвалил одну особенность США. О преимуществе Соединенных Штатов он рассказал в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Один из слушателей Sputnik написал Пучкову вопрос о том, в какой стране, по его мнению, вкуснее всего готовят мясо. Блогер заявил, что считает такой страной США. Он отметил, что в Соединенных Штатах есть условия для того, чтобы выращивать коров, из которых получаются вкусные стейки.

«Таких стейков, как в Америке, я больше нигде не ел», — подчеркнул переводчик.

Ранее Пучков призвал перенять опыт США в одном вопросе. Он заявил, что в России нужно ввести рабочие визы для иностранцев. По мнению блогера, эта мера поможет решить проблему с тем, что въезд мигрантов в страну не контролируется.

