Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя ВВС Индии не катапультировался

На авиашоу в Дубае произошло крушение истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Катастрофу, произошедшую на глазах сотен зрителей, засняли на видео.

Воздушное судно разбилось в ходе выполнения одного из элементов программы. «Боевой самолет Tejas, используемый в индийских ВВС, разбился около 14:10 по местному времени (13:10 мск — прим. «Ленты.ру») во время демонстрационного полета перед зрителями», — сообщили корреспонденты Associated Press.

На момент публикации ролика не было информации о пострадавших в ходе крушения. На самом видео запечатлен лишь момент столкновения самолета с землей и последовавший за этим взрыв.

Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае индийского истребителя не выжил при крушении. Он не успел катапультироваться, сообщили в ВВС Индии.

Фото: Dubai Media Office / AP

«Пилот получил смертельные травмы в результате аварии», — сообщили в ВВС страны. На фоне произошедшего будет создана специальная комиссия, которая должна будет выяснить причину крушения.

Международный авиасалон Dubai Airshow традиционно организуют на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Последнее авиашоу стало 19-м по счету и продлилось вплоть до 21 ноября. Его проводят раз в два года в Дубае.

Военный летчик в отставке прокомментировал крушение истребителя

Военный летчик в отставке прокомментировал крушение индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае. Об этом он написал в своем Telegram-канале Fighterbomber.

Кадр: Jon Gambrell / AP

«После выполнения бочки, потерял высоту, вывести не успел», — подчеркнул специалист, публикуя кадры с падением самолета.

Бывший летчик предположил, что виной всему могла быть техническая ошибка, допущенная пилотом во время выполнения воздушного элемента «Бочка».