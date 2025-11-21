Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

Супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для журнала The Face

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для журнала The Face. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

39-летняя манекенщица предстала на одном из размещенных снимков в черной прозрачной майке, отказавшись от бюстгальтера и прикрыв оголенную грудь.

При этом стилисты сделали ей объемную укладку с крупными локонами, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

