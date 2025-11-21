Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

Вице-премьер Сальвини: С планом США нет смысла говорить об оружии для Украины

С новым мирным планом США по урегулированию конфликта на Украине возникают сомнения в необходимости поставок нового оружия Киеву. Об этом заявил вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает La Presse.

«Надеюсь, больше нет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт закончится ради молодых людей», — заявил политик, отметив, что новый коррупционный скандал на Украине, в котором замешаны приближенные президента республики Владимира Зеленского, добавляет настороженности в вопросе выделения Киеву средств.

Сальвини также призвал страны Евросоюза предоставить Украине право самой решать является ли новый американский проект «наказанием». «Протестует ли это латышская женщина или какой-нибудь европейский министр, который чувствует, что его обошли стороной... я не думаю, что Брюссель, Париж или Берлин должны бойкотировать и останавливать это (мирный процесс — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

Ранее в Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим», подчеркнув, что украинской стороне, вероятно, придется согласиться с этим предложением. В европейских кругах также отметили, что момент для презентации американского мирного плана выбран крайне неудачно, так как сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за коррупционного скандала и военных успехов России на фронте.

Также стало известно, что лидеры Европейского союза готовят контрпредложение. Европа намерена в течение нескольких дней подготовить свой план, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.