07:15, 21 ноября 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась в прозрачном топе с глубоким декольте

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kardashianshulu

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для реалити-шоу The Kardashians. Соответствующая публикация в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница предстала перед камерой в коричневом прозрачном топе на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Помимо этого, она надела бюстгальтер из аналогичного материала. Кроме того, звезда распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж в нюдовых тонах.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян показала грудь крупным планом. Знаменитость примерила черный облегающий топ бренда Skims, дополнив его темно-зеленым тканевым бомбером.

