Меган Маркл объяснила неожиданное появление на Неделе моды в Париже

Актриса Маркл приехала в Париж на показ с целью поддержать дизайнера Пиччоли

Американская актриса Меган Маркл объяснила свое неожиданное появление на показе бренда Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Соответствующее интервью публикует Harper's Bazaar.

Жена британского принца Гарри рассказала, что приехала на шоу с целью поддержать своего друга итальянского дизайнера Пьерпаоло Пиччоли. «Я была так рада за него. Я позвонила ему и сказала, что буду рада его поддержать. Мы держали все в секрете», — отметила она.

В октябре стало известно, что Маркл напросилась на показ упомянутой марки. Пиччоли рассказал, что актриса связалась с ним и заявила, что хотела бы приехать. По его словам, он никому ничего не сказал, поскольку хотел, чтобы появление подруги было сюрпризом для публики.