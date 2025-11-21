Минобороны сообщило подробности об уничтожении западной техники в зоне СВО

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили две установки HIMARS

Российские войска за неделю уничтожили несколько единиц западной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS. Оба типа вооружения были произведены в США.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины применили в зоне спецоперации крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Их цели в оборонном ведомстве не раскрыли, ракеты были своевременно сбиты средствами противовоздушной обороны.