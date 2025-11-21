Экономика
20:25, 21 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномалии в конце месяца

Метеоролог Позднякова: До конца ноября в Москве не будет снежного покрова
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

До конца ноября в Москве не сформируется устойчивый снежный покров, так как температура воздуха будет на два-три градуса выше климатической нормы. Об аномально теплой погоде жителей столицы предупредила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru.

Специалист уточнила, что прогнозы не указывают на возможность появления снежного покрова в настоящий момент, однако ситуация может измениться. «Все будет зависеть от того, как поведет себя погода в понедельник, потому что возможны и разные фазы атмосферных осадков», — объяснила Позднякова.

Она добавила, что в понедельник, 24 ноября, погоду определит Атлантический циклон. В зависимости от его направления возможны осадки как в виде снега, так и в виде дождя с мокрым снегом. Также ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что для России зима 2026 года будет холоднее, чем предыдущая.

