На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

Тот факт, что президент Финляндии Александр Стубб не отверг сразу мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, значит, что позиция Европейского союза (ЕС) могла измениться. Об этом в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Вероятный лидер Европейской коалиции за войну не отверг это предложение сразу», — сказал он.
По словам эксперта, что-то изменилось. Таким образом профессор высказался о недавнем заявлении Стубба об американском предложении.
Ранее Стубб заявил, что находится в процессе обсуждения мирного плана США по Украине с союзниками и самими украинскими властями. Он отметил, что уже обсудил это предложение с премьером и главой МИД страны.