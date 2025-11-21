На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

Малинен: Стубб не отверг сразу мирный план США по Украине, что-то изменилось

Тот факт, что президент Финляндии Александр Стубб не отверг сразу мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, значит, что позиция Европейского союза (ЕС) могла измениться. Об этом в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Вероятный лидер Европейской коалиции за войну не отверг это предложение сразу», — сказал он.

По словам эксперта, что-то изменилось. Таким образом профессор высказался о недавнем заявлении Стубба об американском предложении.

Ранее Стубб заявил, что находится в процессе обсуждения мирного плана США по Украине с союзниками и самими украинскими властями. Он отметил, что уже обсудил это предложение с премьером и главой МИД страны.