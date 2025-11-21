Россия
Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за час сбили 6 украинских БПЛА над регионами России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что атаки удалось отразить в период с 7:00 до 8:00 в Астраханской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае.

По сведениям Минобороны, над территорией Ростовской области ликвидировали три дрона, над Краснодарским краем — два, над Астраханской областью — один.

Других деталей в российском оборонном ведомстве не привели.

До этого стало известно, что за ночь над регионами России уничтожили 33 украинских беспилотника.

Еще раньше над Рязанской областью сбили 25 БПЛА, тогда в регионе загорелось предприятие.

