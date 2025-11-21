Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве разъяснили, что атаки удалось отразить в период с 7:00 до 8:00 в Астраханской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае.
По сведениям Минобороны, над территорией Ростовской области ликвидировали три дрона, над Краснодарским краем — два, над Астраханской областью — один.
Других деталей в российском оборонном ведомстве не привели.
До этого стало известно, что за ночь над регионами России уничтожили 33 украинских беспилотника.
Еще раньше над Рязанской областью сбили 25 БПЛА, тогда в регионе загорелось предприятие.