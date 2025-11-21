Забота о себе
19:27, 20 ноября 2025Забота о себе

Нарколог предупредил некоторых людей об особой опасности шампанского

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Шампанское может нанести вред людям с аллергией, предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров. Об особой опасности этого популярного спиртного напитка для некоторых россиян он поговорил с NEWS.ru.

По словам Шурова, количество выпитого шампанского не имеет значения, поскольку в этом напитке есть сильные аллергены: плесневые и дрожжевые грибки, а также различные добавки, в том числе усилители вкуса, подсластители. «Если человек склонен к аллергическим реакциям, то ему в целом стоит отказаться от продуктов и напитков, в которых содержится большое количество аллергенов», — предупредил он.

Если напиток вызвал аллергическую реакцию, нужно обратиться к врачу и принимать необходимые лекарства, заключил нарколог.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова предупредила, что алкоголь может вызвать приступ гипертонии. По ее словам, это происходит из-за воздействия спиртного на сосуды.

