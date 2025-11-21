Названа причина схода поезда в Иркутской области

СК: Поезд в Иркутской области сошел из-за постороннего предмета, возбуждено дело

При расследовании схода поезда, груженного углем, на железной дороге в Иркутской области на путях был найден посторонний предмет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Предмет был оставлен ремонтниками, он и мог послужить причиной ЧП. Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба»).

Размер ущерба оценивается в 1 миллион рублей. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным следствия, 21 ноября в 01:15 по местному времени на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области с путей сошли локомотив и вагоны с углем. Было задержано движение двух поездов. На место происшествия направлены восстановительные поезда.