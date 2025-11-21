Новорожденного ребенка нашли в бачке унитаза

В Таиланде брошенного младенца нашли в бачке унитаза

В Таиланде брошенного младенца спасли из туалета офисного здания. Об этом сообщает Metro.

Ребенка нашла уборщица. Она услышала его плач, когда была на третьем этаже. Звук привел ее в туалет. Там, в бачке унитаза, лежала новорожденная девочка.

Женщина тут же вызвала полицию, которая доставила ребенка в больницу. Врачи установили, что девочка появилась на свет менее суток назад. Несмотря на то, что ее бросили, она не пострадала.

Полицейские начали поиски матери младенца. Они планируют выйти на нее с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Бангкока, Таиланд, неожиданно родила на работе. Ребенок появился на свет, пока она сидела на унитазе.

