Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 21 ноября 2025Из жизни

Новорожденного ребенка нашли в бачке унитаза

В Таиланде брошенного младенца нашли в бачке унитаза
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде брошенного младенца спасли из туалета офисного здания. Об этом сообщает Metro.

Ребенка нашла уборщица. Она услышала его плач, когда была на третьем этаже. Звук привел ее в туалет. Там, в бачке унитаза, лежала новорожденная девочка.

Женщина тут же вызвала полицию, которая доставила ребенка в больницу. Врачи установили, что девочка появилась на свет менее суток назад. Несмотря на то, что ее бросили, она не пострадала.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Полицейские начали поиски матери младенца. Они планируют выйти на нее с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Бангкока, Таиланд, неожиданно родила на работе. Ребенок появился на свет, пока она сидела на унитазе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

    Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

    В Африке сильно заинтересовались водкой из России

    Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

    Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

    Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

    Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

    На Украине назвали мирный план США проектом уничтожения Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости