Обращение Зеленского на фоне плана США объяснили

Асафов назвал обращение Зеленского экстренным по содержанию, но не по формату

Обращение президента Украины Владимира Зеленского является экстренным по содержанию, но не по формату, отметил политолог Александр Асафов. Заявление украинского лидера эксперт объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Обращение Зеленского подобного характера происходит каждый вечер. Для него это отдельный жанр. То есть оно экстренное по содержанию, но не по формату», — заметил Асафов.

При этом политолог рассказал, что точных пунктов плана президента США Дональда Трампа на данный момент нет.

«Мы точно не знаем пунктов плана, потому что то, что опубликовано депутатом Верховной Рады [Алексеем] Гончаренко, и то, что мы видим по отрывкам из западных СМИ, не дает нам точного понимания финального текста. В этой ситуации, конечно, понятно, что Зеленский озабочен. Понятно, что его беспокоит позиция американцев», — добавил он.

Более того, я бы обратил внимание на ту делегацию, которая приехала. Это новый персонаж, которого зовут Дэниел Дрисколл (министр армии США — прим. «Ленты.ру»). Армейский человек, который, по некоторым данным, приехал вовсе не передавать какой-то план, а провести аудит Александр Асафов политолог

Асафов напомнил, что на Украине произошел колоссальный коррупционный скандал. Он отразился непосредственно на самом Зеленском.

«Конечно, этот скандал является фактом давления на Зеленского, поводом принудить его к подписанию неприятных для него документов. Здесь для того, чтобы это не стало какой-то внезапной сенсацией, он, я думаю, таким образом эту ситуацию пытается смягчить, перекладывая ответственность с себя на тех, кто на него давит, то есть на американцев», — заключил политолог.

Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Президент также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.