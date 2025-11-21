Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:48, 21 ноября 2025Силовые структуры

Обвиняемого в покушении на журналиста Соловьева освободили от уголовной ответственности

Суд отправил в психбольницу Стрижакова, обвиняемого в покушении на Соловьева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global look Press

Второй западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый признан виновным в покушении, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также участии в деятельности террористического сообщества. Однако, в связи с невменяемостью Стрижакова отправили на принудительное лечение в психбольницу с режимом усиленного наблюдения.

Остальных фигурантов дела о покушении на журналиста судят: Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова, Дениса Абрарова и Тимофея Мокия.

По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Он вместе с сообщниками планировал подорвать автомобиль Соловьева. Для этого были приобретены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие.

Обвиняемые действовали по заказу Службы безопасности Украины. Соловьев связал произошедшее с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этой осенью ФСБ сообщила о предотвращении еще одного покушения на российского журналиста, которое готовил житель Димитровграда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

    Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

    Овечкин сделал хет-три в матче НХЛ

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости