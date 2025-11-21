Обвиняемого в покушении на журналиста Соловьева освободили от уголовной ответственности

Второй западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый признан виновным в покушении, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также участии в деятельности террористического сообщества. Однако, в связи с невменяемостью Стрижакова отправили на принудительное лечение в психбольницу с режимом усиленного наблюдения.

Остальных фигурантов дела о покушении на журналиста судят: Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова, Дениса Абрарова и Тимофея Мокия.

По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Он вместе с сообщниками планировал подорвать автомобиль Соловьева. Для этого были приобретены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие.

Обвиняемые действовали по заказу Службы безопасности Украины. Соловьев связал произошедшее с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этой осенью ФСБ сообщила о предотвращении еще одного покушения на российского журналиста, которое готовил житель Димитровграда.