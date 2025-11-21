Экономика
Москвичам рассказали о ситуации с осадками на выходных

Синоптик Шувалов: 22-23 ноября не ожидается сильных осадков
Виктория Клабукова

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

В конце текущей недели сильных осадков в Москве и области не предвидится. Таким прогнозом в эфире «Радио 1» со столичными жителями поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На выходных, 22-23 ноября, синоптик не ожидает существенных осадков. Однако они возобновятся в понедельник, предупреждает Шувалов. В ближайшие дни погода в Москве и Подмосковье будет характеризоваться температурными качелями: температура будет то подниматься, то опускаться, преодолевая нулевую отметку. На фоне этого будут меняться и осадки: мокрый снег будет сменяться дождями.

Погоду в предстоящие выходные метеоролог охарактеризовал как «маловыразительную». Осадки, хоть и будут, но выпадут в пределах одного-двух миллиметров. Следующая же неделя, согласно прогнозам Шувалова, в столичном регионе начнется с ледяного дождя. Снег и дождь будут сменять друг друга в течение пары часов. Сильного ветра синоптик не ожидает.

