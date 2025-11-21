Ценности
Павла Дурова заметили в водолазном костюме на турнире UFC

Бизнесмена Павла Дурова заметили в водолазном костюме на турнире UFC в Абу-Даби
Кадр: Sergeymeza / YouTube

Популярный российский комик, музыкант и актер Сергей Мезенцев заметил основателя Telegram в необычном образе на турнире UFC в Абу-Даби. Соответствующий выпуск шоу «Сережа и микрофон» доступен на YouTube.

Экс-ведущий программы «Реутов ТВ» запечатлел 41-летнего миллиардера в черном облегающем костюме, оформленном логотипом упомянутого мессенджера. На размещенных кадрах видно, как изделие подчеркивает мускулы и объемные плечи бизнесмена.

«Вот он — Павел Дуров. Самый настоящий, не компьютерный. Пришел в водолазном костюме, смотрите, в каком красивом, с лейблом Telegram», — прокомментировал Мезенцев внешний вид предпринимателя.

Ранее пользователи сети высмеяли внешность Дурова на фото топлес. Миллиардер поделился снимком своего образа на прошедший Хеллоуин. Он был запечатлен в костюме гладиатора, который состоял из кожаных шорт, бордового плаща и нарукавников.

