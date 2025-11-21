Силовые структуры
Подозрительный мужчина выслеживал детей в российском городе

В Петербурге полиция задержала мужчину, проникшего в школу за чужим ребенком
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина преследовал одну из учениц школы № 180 от дома до школы. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел 19 ноября. Мужчине даже удалось зайти в учебное заведение, пройдя мимо охранника. Когда неизвестный пытался вытащить девочку на улицу, на него обратили внимание и вывели из здания, не вызвав Росгвардию.

По данным издания, мужчина уже неоднократно следил за детьми и пытался проникнуть в чужой автомобиль, в котором сидели подростки.

В результате злоумышленника задержали. Он был пьян, пока ничего объяснить не может, рассказали силовики.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать в России открытый реестр педофилов с пожизненным надзором за каждым фигурантом.

    Подозрительный мужчина выслеживал детей в российском городе

    Все новости