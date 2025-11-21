Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 21 ноября 2025Мир

Польские депутаты огорчились из-за невозможности пить на работе

Польских депутатов лишили алкоголя на рабочем месте
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / Wikimedia

Польские депутаты очень огорчились запретом на продажу алкоголя на территории сейма. Об этом сообщает Polsat News.

Новый указ был подписан спикером парламента Влодимежом Чажастым 19 ноября и вступит в силу в следующий понедельник, 24 ноября. Решение вызвало недовольство парламентариев.

Так, по словам политика Пшемыслава Виплера, некоторые депутаты в последние дни до вступления распоряжения в силу прощаются с возможностью пить на рабочем месте «со слезами на глазах». В свою очередь депутат от правой партии «Свободные респуликанцы», польский политик и пивовар Марек Якубяк призвал спикера сейма «не портить жизнь взрослым людям».

«Например, мы договорились встретиться в 20.00, чтобы поговорить на какую-то тему. И что, теперь мы будем сидеть за компотом? За чашечкой чая?» — посетовал он.

Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил обучение солдат колдовству и заклинаниям. Так он ответил на вопрос о том, как военные будут защищать железнодорожные пути в стране.

«Мы не проводим обучение колдовству и заклинаниям. Мы проводим полевую разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, систем мониторинга, оптоэлектроники и вертолетов для выявления любых непредвиденных обстоятельств», — указал министр.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    Во Франции сделали заявление об участии в конфликте на Украине

    В школах российского региона несколько классов закрыли на карантин

    Польские депутаты огорчились из-за невозможности пить на работе

    Боец СВО с ранением записал обращение к властям со словами «мне сдохнуть теперь?»

    Зеленский позвонит в Вашингтон и обсудит мирный план США по Украине

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости