Польские депутаты огорчились из-за невозможности пить на работе

Польских депутатов лишили алкоголя на рабочем месте

Польские депутаты очень огорчились запретом на продажу алкоголя на территории сейма. Об этом сообщает Polsat News.

Новый указ был подписан спикером парламента Влодимежом Чажастым 19 ноября и вступит в силу в следующий понедельник, 24 ноября. Решение вызвало недовольство парламентариев.

Так, по словам политика Пшемыслава Виплера, некоторые депутаты в последние дни до вступления распоряжения в силу прощаются с возможностью пить на рабочем месте «со слезами на глазах». В свою очередь депутат от правой партии «Свободные респуликанцы», польский политик и пивовар Марек Якубяк призвал спикера сейма «не портить жизнь взрослым людям».

«Например, мы договорились встретиться в 20.00, чтобы поговорить на какую-то тему. И что, теперь мы будем сидеть за компотом? За чашечкой чая?» — посетовал он.

Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил обучение солдат колдовству и заклинаниям. Так он ответил на вопрос о том, как военные будут защищать железнодорожные пути в стране.

«Мы не проводим обучение колдовству и заклинаниям. Мы проводим полевую разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, систем мониторинга, оптоэлектроники и вертолетов для выявления любых непредвиденных обстоятельств», — указал министр.