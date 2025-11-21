Польские депутаты огорчились из-за невозможности пить на работе

Польские депутаты очень огорчились запретом на продажу алкоголя на территории сейма. Об этом сообщает Polsat News.
Новый указ был подписан спикером парламента Влодимежом Чажастым 19 ноября и вступит в силу в следующий понедельник, 24 ноября. Решение вызвало недовольство парламентариев.
Так, по словам политика Пшемыслава Виплера, некоторые депутаты в последние дни до вступления распоряжения в силу прощаются с возможностью пить на рабочем месте «со слезами на глазах». В свою очередь депутат от правой партии «Свободные респуликанцы», польский политик и пивовар Марек Якубяк призвал спикера сейма «не портить жизнь взрослым людям».
«Например, мы договорились встретиться в 20.00, чтобы поговорить на какую-то тему. И что, теперь мы будем сидеть за компотом? За чашечкой чая?» — посетовал он.
Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил обучение солдат колдовству и заклинаниям. Так он ответил на вопрос о том, как военные будут защищать железнодорожные пути в стране.
«Мы не проводим обучение колдовству и заклинаниям. Мы проводим полевую разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, систем мониторинга, оптоэлектроники и вертолетов для выявления любых непредвиденных обстоятельств», — указал министр.