Полсотни россиян застряли в Дубае после отмены рейса иностранной авиакомпании

Shot: 50 россиян с детьми застряли в ОАЭ после отмены рейса Air Arabia
Полсотни россиян застряли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 50 соотечественников, 12 из которых — дети, должны были вылететь из Дубая в Москву 20 ноября в 18:00, однако рейс перенесли. Новый вылет назначили на 20:00 из аэропорта в Шардже. Когда туристов привезли туда, выяснилось, что второй рейс тоже отменился.

На ночь россиян разместили в отель Sea Point, откуда их выселили 21 ноября в 12:00. По словам соотечественников, туроператор пообещал им вылет в Москву в ночь с 21 на 22 ноября из Абу-Даби, но позже оказалось, что и этот рейс отменен, и людей увезли в отель Al Hayat в Шардже. Как сообщает источник, сейчас семьи с детьми остаются там без понимания, когда у них получится вернуться домой.

Ранее вылет в Дубай из международного аэропорта России задержался на сутки. По предварительным данным, это случилось из-за технической неполадки самолета.

