Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 21 ноября 2025Силовые структуры

Последствия схода поезда с углем в Иркутской области попали на видео

Прокуратура показала перевернутый вагон с углем после схода поезда под Иркутском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Место схода грузовых вагонов поезда в Иркутской области попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На кадрах виден перевернутый вагон. Вокруг него — густой дым.

Локомотив и вагоны с углем сошли с путей на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области в ночь на пятницу, 21 ноября. Для ликвидации последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда, возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба») УК РФ.

На данный момент уже задержано движение семи поездов.

Ранее при расследовании схода поезда на путях был найден посторонний предмет.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости