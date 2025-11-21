Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

Жертва богородского маньяка публиковала кадры из их жизни

Одна из жертв богородского маньяка Дмитрия А. публиковала кадры из их жизни в собственном Telegram-канале. Это выяснил Telegram-канал «112».

На страничке девушки были фотографии из машины Дмитрия, а также снимки цветов, «полученных от своего мужчины». В день своей пропажи жертва сделала репост поста, в котором автор писала, что устала чего-то ждать, и ей больше это не нужно. Следствие до сих пор продолжает поиски девушки и других пропавших.

О задержании серийного похитителя нянь из Подмосковья стало известно 20 ноября. Предварительно, на его счету две жертвы. По версии следствия, мужчина из Богородского подыскивал девушек на сайтах объявлений, подбирая среди них няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему в частный дом, а через некоторое время пропадали.