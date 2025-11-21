Силовые структуры
15:50, 21 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

Жертва богородского маньяка публиковала кадры из их жизни
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mikolaevna / Shutterstock / Fotodom

Одна из жертв богородского маньяка Дмитрия А. публиковала кадры из их жизни в собственном Telegram-канале. Это выяснил Telegram-канал «112».

На страничке девушки были фотографии из машины Дмитрия, а также снимки цветов, «полученных от своего мужчины». В день своей пропажи жертва сделала репост поста, в котором автор писала, что устала чего-то ждать, и ей больше это не нужно. Следствие до сих пор продолжает поиски девушки и других пропавших.

О задержании серийного похитителя нянь из Подмосковья стало известно 20 ноября. Предварительно, на его счету две жертвы. По версии следствия, мужчина из Богородского подыскивал девушек на сайтах объявлений, подбирая среди них няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему в частный дом, а через некоторое время пропадали.

