08:57, 21 ноября 2025Экономика

Предсказано влияние аномальной погоды на горнолыжный сезон в России

Синоптик Вильфанд: Теплая погода на юге не помешает открытию горнолыжного сезона
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Теплая погода на юге европейской части России не помешает вовремя открыть горнолыжный сезон. Влияние аномально высоких температур на сроки выпадения снега предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик напомнил, что горнолыжный сезон на южных российских курортах обычно стартует в январе — чаще всего во второй половине месяца. «До января еще далеко, и пока прогнозировать сложно, но это тепло не будет влиять на открытие сезона», — подчеркнул Вильфанд.

Сейчас, по словам метеоролога, на юге установилась аномально теплая погода — температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов. Столбики термометров могут показать от плюс 19 до плюс 23 градусов Цельсия до конца следующей недели включительно, спрогнозировал Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что снегом покрыто 90 процентов территории России. При этом в последующем, при таянии покрова в некоторых регионах из-за теплой погоды, она сократится до 87 процентов.

