Пьяный россиянин пытался познакомиться со школьницей и поплатился

В Петербурге мужчина пытался познакомиться со школьницей и попал в полицию

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался познакомиться со школьницей в Красногвардейском районе и поплатился. Россиянин сначала попал в полицию, а оттуда был госпитализирован. Об этом стало известно «Фонтанке».

42-летнего мужчину заметили охранники школы и вызвали оперативников. Объяснить, зачем он приставал к девочке, задержанный так и не смог.

В отделе мужчина вел себя неадекватно, стражи правопорядка решили вызвать ему скорую помощь. Горожанина забрали в больницу. Проверка в отношении него продолжается.

До этого сообщалось, что в Омской области прохожий расцарапал лицо школьнице и сбежал.

Еще раньше житель Приморского края в камуфляже заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе.