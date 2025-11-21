Рабочий решил развеять скуку на фабрике и едва не лишился руки

Пользователь Reddit с ником Ok-Bed583, работающий на мукомольном предприятии, рассказал о том, как по собственной глупости едва не лишился руки. По его словам, это произошло во время особенно скучной и монотонной смены.

«Агрегат, за которым я присматривал, был древним — настоящая реликвия из 1930-х годов. Никакой цифровизации и никакого искусственного интеллекта — чистая механическая злоба. Она хватала мешок из стопки, нагнетала в него воздух, чтобы открыть горловину, бросала туда муку и отправляла дальше по конвейеру. Запечатывание и сшивание производились позже, а моей единственной задачей было не допускать заедания или взрыва этого капризного динозавра», — написал автор.

Ближе к концу одной из ночных смен, после многих часов громыхания машины, Ok-Bed583 стало интересно, что произойдет, если он положит на стопку мешков руку и позволит агрегату схватить ее. Тот, естественно, не распознал посторонний предмет на конвейере.

«Машина не колебалась. Ей было все равно. Она не остановилась, чтобы оценить мою ценность как человека. Она схватила мешок и мою руку вместе с ним. Мой указательный и средний пальцы приняли на себя основной удар. Я ощутил боль с идеальной ясностью. Никакой задержки. Никакого замешательства. Только оголенный нервный разряд. А затем я наблюдал, как машина продолжает свой цикл, словно она не пыталась только что ампутировать мою руку», — посетовал автор.

Осмотрев освобожденную руку, он увидел, что средний палец был полностью разорван по всей первой фаланге. Под ногтем указательного пальца уже расцветал темно-фиолетовый синяк. Сдернув окровавленный пакет с конвейера, мужчина спокойно перемотал руку и закончил смену. Однако с тех пор его пальцы покрыты шрамами и визуально искривлены.

