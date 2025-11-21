Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Рабочий решил развеять скуку на фабрике и едва не лишился руки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hendrik Schmidt / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Ok-Bed583, работающий на мукомольном предприятии, рассказал о том, как по собственной глупости едва не лишился руки. По его словам, это произошло во время особенно скучной и монотонной смены.

«Агрегат, за которым я присматривал, был древним — настоящая реликвия из 1930-х годов. Никакой цифровизации и никакого искусственного интеллекта — чистая механическая злоба. Она хватала мешок из стопки, нагнетала в него воздух, чтобы открыть горловину, бросала туда муку и отправляла дальше по конвейеру. Запечатывание и сшивание производились позже, а моей единственной задачей было не допускать заедания или взрыва этого капризного динозавра», — написал автор.

Материалы по теме:
От переутомления и выгорания страдают миллионы людей. Как найти баланс между работой и личной жизнью?
От переутомления и выгорания страдают миллионы людей.Как найти баланс между работой и личной жизнью?
14 марта 2025
«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«На пятидесятилетних можно положиться»Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
20 марта 2025
Молодежь по всему миру больше не пьет с коллегами по работе. Почему они отказываются от алкогольной традиции?
Молодежь по всему миру больше не пьет с коллегами по работе.Почему они отказываются от алкогольной традиции?
19 мая 2025

Ближе к концу одной из ночных смен, после многих часов громыхания машины, Ok-Bed583 стало интересно, что произойдет, если он положит на стопку мешков руку и позволит агрегату схватить ее. Тот, естественно, не распознал посторонний предмет на конвейере.

«Машина не колебалась. Ей было все равно. Она не остановилась, чтобы оценить мою ценность как человека. Она схватила мешок и мою руку вместе с ним. Мой указательный и средний пальцы приняли на себя основной удар. Я ощутил боль с идеальной ясностью. Никакой задержки. Никакого замешательства. Только оголенный нервный разряд. А затем я наблюдал, как машина продолжает свой цикл, словно она не пыталась только что ампутировать мою руку», — посетовал автор.

Осмотрев освобожденную руку, он увидел, что средний палец был полностью разорван по всей первой фаланге. Под ногтем указательного пальца уже расцветал темно-фиолетовый синяк. Сдернув окровавленный пакет с конвейера, мужчина спокойно перемотал руку и закончил смену. Однако с тех пор его пальцы покрыты шрамами и визуально искривлены.

Ранее другой пользователь Reddit устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку. По его словам, причиной конфликта стал дефицит машин для сушки одежды на строительстве объекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В Германии призвали Евросоюз предложить снятие санкций с России

    Россиянка описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь»

    Состояние западного военного комплекса назвали катастрофическим

    Ограничения ввели в двух российских аэропортах

    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика попросили пожизненное

    Разоблачен самый популярный медицинский миф

    В МИД раскрыли сроки завершения конфликта на Украине

    SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

    Насильника поймали спустя 34 года после преступления благодаря его возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости