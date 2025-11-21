Силовые структуры
18:37, 21 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта афера экс-главы района в российском регионе с жильем для 20 сирот

В Саратове экс-глава Новоузенского района попался за аферу с жильем 20 сирот
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком 64»

В Саратове задержан бывший глава администрации Новоузенского муниципального района. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Кроме него задержаны двое его подчиненных. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»).

По данным ведомства, фигуранты не проверили и не провели надлежащую приемку многоквартирных домов в Парковом переулке Новоузенска и выдали застройщику разрешение на ввод этих зданий в эксплуатацию. Отмечается, что материалы стен и цоколя не соответствовали установленным законодательством требованиям. Кроме того, в домах деформирован верхний слой напольного покрытия, фиксируется продувание оконных блоков и низкая температура в помещениях. Таким образом произошло нарушение прав и законных интересов 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Правоохранители провели необходимые следственные действия, и в результате некоторые потерпевшие получили сертификаты для приобретения жилья. Остальные потерпевшие получат такие сертификаты в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что бывшему министру сельского хозяйства Новгородской области, обвиняемому в коррупции, избрали меру пресечения.

