01:03, 21 ноября 2025Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина формирования лишнего веса

Nutrients: Время приема пищи влияет на возникновение метаболических нарушений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Международная группа исследователей представила обзор, который меняет привычное представление о том, как формируется лишний вес и почему возникают метаболические нарушения. Согласно работе, опубликованной в журнале Nutrients, ключевым фактором может быть не только состав рациона, но и точное время приема пищи — так называемая хронопитание.

Ученые объясняют: в организме действует сложная система циркадных ритмов — внутренних «часов», регулирующих гормоны, метаболизм, работу печени, поджелудочной железы и жировой ткани. Если человек ест тогда, когда тело биологически запрограммировано на отдых (например, поздно вечером), возникает рассинхронизация между этими часами и фактическим поступлением энергии. Это нарушает выработку инсулина, ухудшает чувствительность клеток к глюкозе и способствует накоплению жира.

Согласно данным клинических и лабораторных исследований, перенос основного объема калорий на первую половину дня заметно улучшает показатели метаболизма: снижает уровень сахара, уменьшает инсулинорезистентность, нормализует липидный профиль и способствует снижению веса даже без строгого подсчета калорий. Особенно выраженный эффект дает раннее ограниченное по времени питание, когда прием пищи происходит в окне, заканчивающемся в начале–середине дня.

Авторы отмечают, что рассинхронизация питания и внутренних часов особенно вредна для групп риска: подростков с нерегулярным графиком, людей старшего возраста и ночных сменщиков. Они подчеркивают, что выравнивание режима питания — дешевая и потенциально очень эффективная мера профилактики ожирения и диабета 2 типа.

Ранее ученые разработали натуральную добавку, которая «переключает» жировые клетки с накопления на активное сжигание энергии.

