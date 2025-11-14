Наука и техника
00:30, 14 ноября 2025

Найдена помогающая эффективно сжигать жир натуральная добавка

Bio on the Bayou: Нарингин, бета-каротин и артепиллин C помогают снизить вес
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из исследовательского центра Pennington Biomedical представили первые результаты разработки натуральной пищевой добавки, которая напрямую «перенастраивает» жировые клетки — вместо накопления они начинают активно сжигать энергию. Как сообщили на конференции BIO on the BAYOU, сочетание трех природных веществ усиливает работу генов, отвечающих за расщепление жира, и одновременно улучшает чувствительность к инсулину.

В основу добавки входят: нарингин из цитрусовых, бета-каротин и артепиллин C, содержащийся в бразильском зеленом прополисе. В ранних испытаниях даже низкая доза нарингина обеспечила в среднем 2,5 килограмма снижения веса за четыре недели, а также уменьшение уровня жира в печени и холестерина.

Комбинация всех трех веществ, которую исследователи называют NBA, показала особенно впечатляющий эффект: активность гена, запускающего метаболизм триглицеридов, увеличивалась почти в 60 раз. В лабораторных исследованиях это сопровождалось ростом расхода энергии клетками и улучшением показателей обмена веществ.

По словам разработчиков, добавка может стать альтернативой традиционным препаратам для снижения веса, поскольку действует не через подавление аппетита, а через работу жировой ткани. Все компоненты уже признаны безопасными FDA, однако ученые подчеркивают: прежде чем добавка появится на рынке, нужны полноценные клинические испытания.

Ранее стало известно, что при похудении мозг воспринимает потерю веса как угрозу и запускает защитные механизмы — усиливает голод и замедляет обмен веществ.

    Все новости