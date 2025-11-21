Силовые структуры
Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

В Москве арестован обвиняемый в убийстве семьи Казаряна
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал расправившегося с семьей российского бизнесмена Хорена Казаряна мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета по городу.

Фигурант — 32-летний гражданин Молдавии. Он обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение») УК РФ.

Ранее сообщалось, что его задержали в Костроме.

Преступление произошло в центре Москвы в 2015 году. Сначала сам бизнесмен Казарян являлся подозреваемым в расправе над женой и дочерью. Больше двух лет он провел под стражей, пока сотрудники силовых структур не вышли на след настоящего преступника. Фигурант дал признательные показания.

