Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

В Москве арестован обвиняемый в убийстве семьи Казаряна

В Москве суд арестовал расправившегося с семьей российского бизнесмена Хорена Казаряна мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета по городу.

Фигурант — 32-летний гражданин Молдавии. Он обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение») УК РФ.

Ранее сообщалось, что его задержали в Костроме.

Преступление произошло в центре Москвы в 2015 году. Сначала сам бизнесмен Казарян являлся подозреваемым в расправе над женой и дочерью. Больше двух лет он провел под стражей, пока сотрудники силовых структур не вышли на след настоящего преступника. Фигурант дал признательные показания.