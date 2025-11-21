Наука и техника
03:15, 21 ноября 2025Наука и техника

Разоблачен самый популярный медицинский миф

Иммунолог Радаева: Больший процент заболеваний у людей с активным иммунитетом
Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

Самый популярный миф о том, что необходимо постоянно стимулировать иммунитет для защиты от заболеваний — разоблачен. Иммунолог, доктор медицинских наук Ольга Радаева заявила в эфире радио Sputnik, что как раз большинство болезней возникает из-за избыточной сопротивляемости организма.

Радаева отметила, что чаще всего из-за такого желания «помочь» организму, развиваются аутоиммунные и аллергические заболевания.

«А вот иммунодефициты, когда иммунитет неправильно отвечает, очень и очень редкие патологии», — добавила иммунолог.

Ранее же россиян предупредили о простом симптоме, который может быть причиной тяжелого заболевания, но на него часто не обращают внимания, особенно в морозы.

