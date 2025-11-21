Наука и техника
09:00, 21 ноября 2025

Развеян миф о популярном средстве замедления болезни Альцгеймера

N&BR: Литий не улучшает когнитивные функции при болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Фудзита проанализировали, может ли литий — известный стабилизатор настроения — реально замедлять ухудшение памяти при болезни Альцгеймера. Несмотря на многообещающие результаты экспериментов на животных, самое крупное на сегодня клиническое сравнение шести рандомизированных исследований (435 участников) показало: обычные формы лития не улучшают когнитивные функции по сравнению с плацебо. Работа опубликована в Neuroscience & Biobehavioral Reviews (N&BR).

Исследователи отмечают, что теоретически литий обладает нейропротективными свойствами: уменьшает воспаление, подавляет накопление амилоида и тау-белка, а его дефицит в мозге ускоряет когнитивный спад у животных. Однако клинические данные демонстрируют полное отсутствие эффекта у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и ранним Альцгеймером.

Авторы считают, что проблема может быть в используемых солях лития: традиционный литий-карбонат хуже проникает в мозг и активнее связывается с амилоидом, теряя биодоступность. В экспериментах более перспективным выглядит литий-оротат, способный проникать в клетки эффективнее и работать в меньших дозах.

Ученые подчеркивают: несмотря на разочаровывающие результаты старых форм, литий не стоит списывать со счетов — теперь нужны новые клинические испытания современных композиций, прежде всего лития-оротата, у пациентов на самых ранних стадиях заболевания.

Ранее стало известно, что люди старше 50 лет, у которых одновременно есть депрессия и бессонница, имеют почти вдвое более высокий риск болезни Альцгеймера.

