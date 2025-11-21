Экономика
06:46, 21 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали преимущество позднего выхода на пенсию

Экономист Балынин: Отсрочка выхода на пенсию в 10 лет удвоит выплаты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если обратиться за страховой пенсией по старости через год после появления такого права, размер выплат вырастет на 6,6 процента. А если взять отсрочку в выходе на пенсию на 10 лет — размер выплаты увеличивается более чем в два раза. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист объяснил, что механизм работает через повышающие коэффициенты. То есть, чем больше времени россиянин откладывает оформление пенсии, тем выше станут и фиксированная выплата, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

В 2026 году в России на пенсию выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Уточняется, что для этого им нужно накопить минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что с 1 января 2026 года в России на 7,6 процента будут проиндексированы страховые пенсии. По его словам, средства для этого уже заложили в проект бюджета Социального фонда.

    Все новости