Россиянин поставил 100 рублей на спортивные матчи и выиграл 1,5 миллиона

Игрок поставил 100 рублей на матчи в теннисе и футболе и выиграл 1,5 миллиона

Клиент букмекерской компании сделал экспресс из девяти событий в теннисе и футболе — матчи сборных и игру WTA в Колине между Кароль Монне и Вероникой Эрьявец. Об этом сообщает Liveresult.

Общий коэффициент купона достиг рекордных 14 897,5, а ставка игрока в 100 рублей принесла 1,5 миллиона рублей выигрыша.

Особенно рискованной оказалась ставка на победу Монне, которая шла в статусе андердога с коэффициентом 7,25 после проигрыша первого сета. Француженка проявила характер, выиграв следующие сеты, включая решающую партию с уверенным счетом 6:2.

Также напряженным моментом стала встреча сборных Шотландии и Дании в квалификации чемпионата мира 2026 года. Клиент поставил на победу шотландцев после первого тайма при счете 1:0. Во втором тайме Дания сравняла счет, но получила удаление. В компенсированное время шотландцы вырвали победу благодаря голам Киран Тирни и Кенни МакЛина.