Россиянин с лишним весом не смог подняться после падения в ванной и вызвал полицию

360.ru: Москвич весом 200 кг упал в ванной и не смог подняться

В Москве мужчина весом 200 килограммов упал в квартире и не смог подняться. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации источника, москвич принимал ванну, после чего упал. Встать на ноги самостоятельно у него не получилось, и россиянин решил вызвать полицию. Однако полицейские тоже не смогли ему помочь. Подробности выясняются.

Ранее в Новосибирске спасали мужчину, который пять дней не мог выбраться из ванной. Известно, что за проведенное в ванной время тело мужчины затекло, у него появились пролежни. Других сведений о его состоянии после спасения не приводится.