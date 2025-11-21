Россия
10:58, 21 ноября 2025Россия

Россиянин вылил кипящее жаркое на голову жене

В Бурятии 63-летний мужчина вылил кипящее жаркое на голову жене
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Закаменском районе Бурятии 63-летний мужчина вылил кипящее жаркое на голову жене. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, россиянин вернулся домой навеселе. Супруге это не понравилось, она стала отчитывать мужчину. Тот не нашел аргументов для оправдания, схватил горячую сковороду с тушившимся мясом и опрокинул ее на жену. Россиянка сама вызвала скорую помощь.

В больнице у пострадавшей выявили ожоги лица и шеи. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело. Выяснилось, что в прошлом супруг угрожал возлюбленной расправой.

До этого стало известно, что в Ульяновской области мужчина избил жену и выбил ей зубы ногой.

Еще раньше житель Белгородской области побил жену ноутбуком из-за просмотра сериала.

    Все новости