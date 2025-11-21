Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

СК: В Омске пенсионерка приютила бездомного и умерла от его рук

В Омске суд взял под стражу 66-летнего бездомного за расправу над пенсионеркой, которая его приютила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 16 ноября 73-летняя женщина познакомилась на улице с мужчиной и пустила его к себе жить. Однако спустя три дня между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил хозяйку ножом в шею. Потерпевшая успела сообщить о произошедшем соседке до потери сознания. Спасти ее не удалось.

Известно, что мужчина ранее был судим за расправу.

Как стало известно РИА Новости, женщина заметила бездомного на мусорке, тот стал ей рассказывать о своей несчастной жизни на улице, и она решила, что мужчина — ее судьба. Родственники были против такого сожительства. Сам мужчина причину ссоры не помнит.

