Российская супермодель обнажила грудь для иностранного глянца

Российская супермодель Наташа Поли в откровенном виде снялась для Cap 74024

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, в откровенном виде снялась для журнала Cap 74024. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица предстала на черно-белой обложке иностранного глянца топлес. Она позировала перед камерой с приложенной к обнаженной груди розой.

Вдобавок звезда поделилась видео со съемки. На размещенных кадрах видно, что знаменитость примерила брюки с сияющими пайетками, а также продемонстрировала тело в трусах и укороченной шубе, отказавшись при этом от бюстгальтера.

