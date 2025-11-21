Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:15, 21 ноября 2025Ценности

Российская супермодель обнажила грудь для иностранного глянца

Российская супермодель Наташа Поли в откровенном виде снялась для Cap 74024
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Matt Easton / CAP 74024

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, в откровенном виде снялась для журнала Cap 74024. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица предстала на черно-белой обложке иностранного глянца топлес. Она позировала перед камерой с приложенной к обнаженной груди розой.

Вдобавок звезда поделилась видео со съемки. На размещенных кадрах видно, что знаменитость примерила брюки с сияющими пайетками, а также продемонстрировала тело в трусах и укороченной шубе, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Ранее сообщалось, что Наташа Поли показала фанатам фото в купальнике. Тогда супермодель похвасталась фигурой в бикини и расстегнутой рубашке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости