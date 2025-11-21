Наука и техника
20:01, 21 ноября 2025

Российский «Джигит» стал фаворитом

«Ростех»: ЗРК «Панцирь-СМД-Е» и ОПУ «Джигит» стали фаворитами Dubai Airshow
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка (ОПУ) «Джигит» стали фаворитами стенда холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ. Об этом ТАСС рассказали в компании.

В холдинге заметили, что его стенд на мероприятии посетили тысячи. «Особый интерес у гостей и журналистов Dubai Airshow вызвали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" и опорно-пусковая установка "Джигит"», — рассказали в компании.

Ранее агентство со ссылкой на «Высокоточные комплексы» сообщило, что несколько российских «Джигитов» продали за рубеж.

В июне госкорпорация рассказала, что ОПУ, предназначенной для наведения двух ракет переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» или «Верба», повысили скорострельность.

