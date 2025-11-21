Силовые структуры
12:46, 21 ноября 2025Силовые структуры

Российский подросток зарубил бабушку топором и скрыл улики

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Подростка из Туапсе обвинили в расправе над бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, все произошло днем 18 ноября в поселке Южном. Школьник поссорился со своей 58-летней бабушкой на бытовой почве, после чего забил ее топором. Женщина не выжила.

После случившегося молодой человек замыл следы крови, спрятал топор и скрылся. Его быстро задержали и поместили под стражу.

Ранее в Челябинской области подросток забил до смерти отца кувалдой из-за нежелания учиться.

