Российский подросток зарубил бабушку топором и скрыл улики

На Кубани подросток забил бабушку топором из-за бытового конфликта

Подростка из Туапсе обвинили в расправе над бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, все произошло днем 18 ноября в поселке Южном. Школьник поссорился со своей 58-летней бабушкой на бытовой почве, после чего забил ее топором. Женщина не выжила.

После случившегося молодой человек замыл следы крови, спрятал топор и скрылся. Его быстро задержали и поместили под стражу.

