16:40, 21 ноября 2025Путешествия

Самолет с телеведущими Ургантом и Гудковым аварийно сел в Европе

Самолет с телеведущими Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку в Мюнхене
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Самолет Air Serbia с российскими телеведущими Иваном Ургантом и Александром Гудковым совершил аварийную посадку в Европе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, российские звезды шоу-бизнеса летели из Лондона (Великобритания) в Белград (Сербия). Через два часа после вылета из аэропорта Хитроу борту потребовалась экстренная посадка в Мюнхене из-за срабатывания датчика дыма в кабине.

После приземления самолет встретили пожарные расчеты и автомобили службы безопасности аэропорта. Через час воздушное судно продолжило полет, а позже благополучно село в Белграде.

Уточняется, что Ургант путешествует по Европе вместе с командой, в которую входит Гудков. В столице Сербии их выступление пройдет вечером 21 ноября.

Ранее в США самолет экстренно сел из-за выкрикивавшей слова о фашистском государстве пассажирки. На борту Airbus A320 находились республиканцы Эли Крейн, Энди Биггс, Пол Госар и демократ от Аризоны Грег Стэнтон.

