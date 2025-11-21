SHAMAN назвал лучших артистов года

SHAMAN назвал лучшими исполнителями года Татьяну Куртукову и Григория Лепса

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, назвал лучших исполнителей 2025 года. Его комментарий приводит KP.RU.

В личном музыкальном рейтинге артиста первое место среди певиц заняла исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. SHAMAN подчеркнул, что ее песня сейчас «звучит из всех утюгов».

«А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс», — заявил Дронов.

Ранее сообщалось, что SHAMAN стал лучшим исполнителем 2025 года по версии слушателей. Артист победил в народном голосовании третий год подряд, набрав в этот раз 28 процентов. По результатам опроса ВЦИОМ, на втором месте оказался Олег Газманов (16 процентов), а замкнул тройку Сергей Лазарев (11 процентов). Среди российских исполнительниц статус народной любимицы в четвертый раз подряд получила Полина Гагарина.