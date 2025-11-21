Слуцкий: Россия дает Украине шанс прекратить кровопролитие и завершить конфликт

Россия дает Украине шанс прекратить кровопролитие и завершить конфликт, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

По его словам, решение остается за украинской стороной. Политик отметил, что ситуация на фронте является весомым аргументом для Киева согласиться на урегулирование. «Москва дает снова шанс завершить конфликт и прекратить кровопролитие. Но мяч тут, как говорится, на стороне Украины», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что европейские лидеры из «партии войны» намерены продолжать мешать процессу урегулирования.

Ранее Слуцкий заявил, что Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговоров об урегулировании конфликта.