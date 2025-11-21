Россия
22:43, 21 ноября 2025Россия

Слуцкий заявил о шансе для Украины завершить конфликт

Слуцкий: Россия дает Украине шанс прекратить кровопролитие и завершить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия дает Украине шанс прекратить кровопролитие и завершить конфликт, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

По его словам, решение остается за украинской стороной. Политик отметил, что ситуация на фронте является весомым аргументом для Киева согласиться на урегулирование. «Москва дает снова шанс завершить конфликт и прекратить кровопролитие. Но мяч тут, как говорится, на стороне Украины», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что европейские лидеры из «партии войны» намерены продолжать мешать процессу урегулирования.

Ранее Слуцкий заявил, что Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговоров об урегулировании конфликта.

    Все новости