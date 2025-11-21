Экономика
19:27, 21 ноября 2025

Российская пенсионерка поговорила с «Энергосбытом» и лишилась квартиры

Сочинка поверила, что говорит с сотрудником «Энергосбыта», и продала жилье
Виктория Клабукова

Фото: Eo naya / Shutterstock / Fotodom

67-летняя жительница Сочи поверила, что говорит с коммунальщиками, и осталась без единственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Пенсионерке поступил звонок из «Энергосбыта», однако на другом конце провода находились мошенники. Найдя с женщиной контакт, они продолжили звонить, попеременно представляясь сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ.

В результате злоумышленникам удалось убедить пенсионерку избавиться от квартиры в Лазаревском районе города, причем ниже рыночной стоимости. Вырученные от продажи 7,3 миллиона рублей пострадавшая перевела на неизвестные реквизиты, продиктованные аферистами. Спустя некоторое время сочинка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Помимо розыска потенциальных мошенников, силовики инициировали проверку в местных риелторских и нотариальных агентствах.

Ранее уговорам аферистов поверила пожилая жительница Нижнего Новгорода. Не сумев оценить обманную схему, пенсионерка лишилась квартиры и 4,19 миллиона рублей. Деньги она передала собственноручно курьеру, сложив их в коробку.

