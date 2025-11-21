Бывший СССР
Стало известно о покровительстве США неожиданному кандидату на пост президента Украины

В США в «майдан» 2014 года хотели видеть Кличко на посту президента Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Представители Соединенных Штатов во время «майдана» 2014 года покровительствовали одному неожиданному кандидату, которого хотели видеть на посту президента Украины. Речь о действующем мэре Киева Виталие Кличко, говорится в рассекреченных документах Службы безопасности республики (СБУ), ставшими основой книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, передает ТАСС.

«Важным элементом в деятельности США есть продвижение оппозиционных политиков во властные структуры. В январе 2014 года [бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория] Нуланд настаивала на <...> выдвижения Кличко в качестве кандидата на президентских выборах», — указано в материалах.

Кроме того, Нуланд настаивала, чтобы Арсений Яценюк встал во главе кабмина республики, даже в случае, если такое назначение нанесет вред его политической карьере.

В докладе уточняется, что теперь Вашингтон пересматривает подход к формированию украинского правительства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинского лидера Владимира Зеленского, что Запад может отстранить его от власти. По его словам, коррупционный скандал сделал власти Киева еще более уязвимой к управлению из-за рубежа.

    Все новости